Wini tylko innych

Winicjusz „Wini” Bartków w programie „Hear Me Out” wylał żale. – Czy jest jakiś, k…a, konkretny teraz rap, k…a, anty, k…a, nie wiem, rządowy, stary? No bo aktualnie raperzy legitymizują, k…a, polityków. K…a, nas ich je.ać. Raperzy są od je.ania polityków, k…a – grzmiał. Dopytywany, czy ma na myśli Eldo, który pojawił się na uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenckiego Karola Nawrockiego, potwierdził. – Uważam, że to było beznadziejne, k…a. Zdjęcia w ogóle z prezydentem Nawrockim, k…a, innych raperów uważam za beznadziejne, k…a – stwierdził. Internauci bardzo szybko wytknęli, że Wini przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. zaprosił na wywiad Rafała Trzaskowskiego i była to raczej rozmowa sympatyczna – przez co wielu komentatorów zarzuciło twórcy ocieplanie wizerunku polityka.