Trochę wstyd

PODSŁUCHANE Magda, Donek mi kazał też iść na strzelnicę. Jak tam jest? Bo ty byłaś.
Magda, Donek mi kazał też iść na strzelnicę. Jak tam jest? Bo ty byłaś.
Spoko, Aga. Cykniesz sobie dwie fotki jak ja i koniec.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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