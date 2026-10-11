Jaka niepiękna katastrofa!
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Opinie
  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Jaka niepiękna katastrofa!

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Kadr z filmu "Lalka" reż. Maciej Kawalski
Kadr z filmu "Lalka" reż. Maciej Kawalski Źródło: YouTube / Kino Świat PL
Wbrew rozpowszechnionej opinii to nie Donald Tusk ani nie Barbara Nowacka są najznakomitszymi analitykami od pewnego czasu uchodzącej za najlepszą polską powieść „Lalki” Bolesława Prusa.

Krytykami filmowymi są także nienajwybitniejszymi, a jednak zachwycają się nowymi ekranizacjami dzieła Prusa, z których jedna ma z nim wspólnego tylko tytuł, druga zaś stała się okazją do łabędziego śpiewu nestorów polskiej sceny. Udało się to tak sobie; jednym wyszło belcanto, innym późny Himilsbach. Odnośnie do odcinkowego przeboju Netflixa, to po ewidentnym sukcesie tego kryminału Tusk z Nowacką niecierpliwie czekać będą na kolejne sezony „Lalki”, roboczo nazwane „Wokulski i Magdalenka”, „Lalka w burdelu”, „Sutener Rzecki”. Będzie się działo!

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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