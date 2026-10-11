Konfederacja słono zapłaci za flirt z prezydentem

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odnosząc się do pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Nawrockiego, nie krył satysfakcji. Polityk powiedział w sierpniu na antenie Radia Wnet, że bardzo się cieszy, iż urzęduje prezydent, „który po prostu w wielu sprawach myśli tak, jak ja czy my”.

Rocznicę skomentowała w mediach społecznościowych również europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. „W imieniu swoim oraz swoich wyborców dziękuję Prezydentowi za asertywną postawę wobec eurodługu ukrytego pod propagandową nazwą »SAFE« oraz za zmianę polityki wobec władz Ukrainy. Wściekłość politycznego salonu i oburzenie, że ktoś odważył się kierować polskim interesem, są najlepszym dowodem na to, że były to dobre decyzje” – zaznaczyła deputowana do PE.

Laurka dla prezydenta

Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że „prezydent wielokrotnie bronił polskich interesów także na arenie międzynarodowej – często w sytuacjach, gdy rząd Donalda Tuska reagował w sposób, delikatnie mówiąc, niezrozumiały”.