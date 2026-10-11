Konfederacja słono zapłaci za flirt z prezydentem
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Opinie
  • Aleksander MajewskiAutor:Aleksander Majewski

Konfederacja słono zapłaci za flirt z prezydentem

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Karol Nawrocki spotkał się z Krzysztofem Bosakiem
Karol Nawrocki spotkał się z Krzysztofem Bosakiem Źródło: KPRP/Mikołaj Bujak
Politycy Konfederacji często okazują sympatię Karolowi Nawrockiemu. Prezydent również nie stroni od życzliwych gestów. Tyle że beneficjentem porozumienia może być tylko głowa państwa.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odnosząc się do pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Nawrockiego, nie krył satysfakcji. Polityk powiedział w sierpniu na antenie Radia Wnet, że bardzo się cieszy, iż urzęduje prezydent, „który po prostu w wielu sprawach myśli tak, jak ja czy my”.

Rocznicę skomentowała w mediach społecznościowych również europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. „W imieniu swoim oraz swoich wyborców dziękuję Prezydentowi za asertywną postawę wobec eurodługu ukrytego pod propagandową nazwą »SAFE« oraz za zmianę polityki wobec władz Ukrainy. Wściekłość politycznego salonu i oburzenie, że ktoś odważył się kierować polskim interesem, są najlepszym dowodem na to, że były to dobre decyzje” – zaznaczyła deputowana do PE.

Laurka dla prezydenta

Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że „prezydent wielokrotnie bronił polskich interesów także na arenie międzynarodowej – często w sytuacjach, gdy rząd Donalda Tuska reagował w sposób, delikatnie mówiąc, niezrozumiały”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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