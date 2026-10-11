Jak Palikot z popiołów
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Jak Palikot z popiołów

Dodano: 
Janusz Palikot po wyjściu z aresztu we Wrocławiu
Janusz Palikot po wyjściu z aresztu we Wrocławiu Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
Jeszcze niedawno przekonywał, że jest bezdomny i nie ma co jeść. Dziś Janusz Palikot znów udziela porad biznesowych, poleca inwestycje, szuka winnic i oferuje kolacje za krocie.

"Szukam polskich winnic” – ogłosił niedawno w mediach społecznościowych Janusz Palikot. Były polityk prosił zainteresowanych o kontakt poprzez prywatne wiadomości. Najwidoczniej Palikot nie chce rezygnować z branży, która najpierw przyniosła mu fortunę, a później największe problemy w życiu. Jego alkoholowe imperium upadło, Browar Tenczynek trafił na sprzedaż, a śledczy badają, co stało się z pieniędzmi inwestorów. Czas na winnice.

Jednak nie jest to jedyna propozycja biznesowa człowieka, który jeszcze niedawno przedstawiał siebie jako bankruta pozbawionego własnego domu. Janusz Palikot zaleca swoim obserwującym zainteresowanie się zakupem ziemi w Tajlandii, na Jamajce, w Dominikanie i w Wenezueli. „Jest wiele krajów, które od niedawna albo już od dłuższego czasu są takimi stabilnymi miejscami inwestycji właśnie w ziemię” – przekonuje, dodając, że bez problemu można znaleźć działki, których wartość wzrośnie o 5, 10 czy nawet 20 proc.

Rozstanie z Wojewódzkim

Wciąż trwa postępowanie, w którym były polityk nie przyznaje się do winy (śledztwo zostało przedłużone do 27 stycznia 2027 r.).

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także