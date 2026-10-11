Hiszpańska ruletka

GLOBALNE OCHŁODZENIE Przebiegły premier Pedro Sánchez zarządził przedterminowe wybory.
Zamiast za rok Hiszpanie do urn pójdą już 29 listopada.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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