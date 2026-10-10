Strzelić sobie fotkę

Każdy, kto ze strzelaniem ma do czynienia regularnie, lustrując te fotografie, natychmiast zauważy, że albo mamy do czynienia z nieudolnym pozowaniem albo z kimś, kto ma w ręku pistolet czy karabin po raz pierwszy. Ułożenie ciała, ułożenie rąk albo detale takie jak broń odłożona na stoliku bez zamka w tylnym położeniu, wszystko to wskazuje na to, że chodzi wyłącznie o PR.