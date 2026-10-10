Czarnek domaga się testów narkotykowych dla całego rządu

Przemysław Czarnek opublikował na platformie X wpis, w którym ostro zaatakował rząd Donalda Tuska. Powodem są najnowsze doniesienia dotyczące Michała Kołodziejczaka, posła Koalicji Obywatelskiej i byłego wiceministra rolnictwa.

W piątek Kanał Zero opublikował materiał, w którym dwie byłe współpracowniczki polityka oskarżyły go m.in. o agresję, poniżanie, stosowanie przemocy oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Ujawniono również nagranie rozmowy, w której pojawia się wątek nakłaniania do używania środków odurzających.

Kołodziejczak odrzuca kierowane pod jego adresem oskarżenia i twierdzi, że są one pomówieniami.

Czarnek: Natychmiastowe testy narkotykowe dla ministrów

W reakcji na publikację Przemysław Czarnek zażądał przeprowadzenia badań na obecność narkotyków wśród członków rządu. "Domagam się natychmiastowych testów narkotykowych dla członków Rady Ministrów i publikacji wyników" – napisał polityk PiS na platformie X.

Czarnek przekonuje, że sprawa Michała Kołodziejczaka obciąża nie tylko samego posła, ale również Donalda Tuska, który zdecydował o wprowadzeniu go do rządu. "Taśmy Kołodziejczaka – byłego wiceministra rolnictwa – pokazują pełen obraz tej ekipy. Kołodziejczak to człowiek Tuska. Tusk go wprowadził do wielkiej polityki. Tusk go wsadził do rządu. Pytanie brzmi: czy Tusk o tym wiedział?" – stwierdził były minister edukacji.

Kołodziejczak znalazł się na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Po utworzeniu rządu Donalda Tuska objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dalszej części wpisu Czarnek rozszerzył krytykę na całe środowisko polityczne Koalicji Obywatelskiej. Zarzucił przedstawicielom ugrupowania uwikłanie w kolejne skandale. "Nie ma miesiąca żebyśmy nie dowiadywali się o patologiach wśród członków rządu lub Koalicji Obywatelskiej. Pedofilia, alkoholizm, groźby, a teraz narkotyki – totalne zepsucie i zdegenerowanie" – napisał.

Co ujawniono na nagraniach Kołodziejczaka?

Sprawa nabrała rozgłosu po publikacji materiału Kanału Zero. Dwie kobiety, które w przeszłości współpracowały z Michałem Kołodziejczakiem, przedstawiły zarzuty dotyczące jego zachowania.

Jedna z nich oskarżyła polityka o proponowanie i podawanie jej narkotyków wbrew jej woli. W udostępnionym fragmencie nagrania rozmówca, identyfikowany jako Kołodziejczak, odnosi się do używania narkotyków z inną kobietą.

Były wiceminister rolnictwa zaprzecza zarzutom dotyczącym przemocy i niewłaściwego traktowania współpracowniczek.

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