Pasaż Italia

W wydarzeniu zorganizowanym 7 października – 19. rocznicę jej śmierci – uczestniczyli m.in. ambasador Republiki Włoskiej w Polsce Luca Franchetti Pardo, nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi oraz członkowie rodziny Gawrońskich. Ta Włoszka podczas II wojny światowej siedmiokrotnie przyjeżdżała do okupowanej Polski jako emisariuszka Rządu RP na uchodźstwie. Przewoziła korespondencję, informacje oraz środki finansowe dla polskiego podziemia. Za tą działalność została w 1993 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.