Kumple czy bracia?
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Opinie
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Kumple czy bracia?

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Kadr z serialu "Bracia"
Kadr z serialu "Bracia" Źródło: YouTube / Apple TV
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Jak zrobić coś z niczego, to znaczy z plotki (jak głosi napis otwierający każdy odcinek: „oparte na prawdziwej plotce”).

Plotka zaś głosi, że między małżeństwami (zresztą z tym samym mężczyzną) matka Matthew McConaugheya poznała się przelotnie z ojcem Woody’ego Harrelsona. Czy zatem aktorzy mogą być braćmi? Tego już wprost nie powiedziała.

Serial „Bracia” daje okazję obu gwiazdorom, by zagrać przerysowane wersje samych siebie. McConaughey żyje w wielkiej posiadłości w Teksasie, lubi polować, jest wierzącym konserwatystą z Południa i zamierza ubiegać się o fotel gubernatora.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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