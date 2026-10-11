Kumple czy bracia?

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Jak zrobić coś z niczego, to znaczy z plotki (jak głosi napis otwierający każdy odcinek: „oparte na prawdziwej plotce”).
Plotka zaś głosi, że między małżeństwami (zresztą z tym samym mężczyzną) matka Matthew McConaugheya poznała się przelotnie z ojcem Woody’ego Harrelsona. Czy zatem aktorzy mogą być braćmi? Tego już wprost nie powiedziała.
Serial „Bracia” daje okazję obu gwiazdorom, by zagrać przerysowane wersje samych siebie. McConaughey żyje w wielkiej posiadłości w Teksasie, lubi polować, jest wierzącym konserwatystą z Południa i zamierza ubiegać się o fotel gubernatora.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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