Kumple czy bracia?

Plotka zaś głosi, że między małżeństwami (zresztą z tym samym mężczyzną) matka Matthew McConaugheya poznała się przelotnie z ojcem Woody’ego Harrelsona. Czy zatem aktorzy mogą być braćmi? Tego już wprost nie powiedziała.

Serial „Bracia” daje okazję obu gwiazdorom, by zagrać przerysowane wersje samych siebie. McConaughey żyje w wielkiej posiadłości w Teksasie, lubi polować, jest wierzącym konserwatystą z Południa i zamierza ubiegać się o fotel gubernatora.