Opinie

Praskie wnętrza

Dodano: 
Warszawa, Praga - zdjęcie ilustracyjne
Warszawa, Praga - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikipedia / Roman Eugeniusz/ CC BY-SA 3.0
DO ZOBACZENIA Posadzki taflowe, płytki ceramiczne, stolarka, okucia czy piece kaflowe – te oryginalne elementy wyposażenia wnętrz, często dzisiaj już niespotykane, można obejrzeć na praskiej wystawie.

Posadzki taflowe, płytki ceramiczne, stolarka, okucia czy piece kaflowe – te oryginalne elementy wyposażenia wnętrz, często dzisiaj już niespotykane, można obejrzeć na praskiej wystawie.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Anna Zalewska
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także