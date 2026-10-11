Praskie wnętrza

DO ZOBACZENIA Posadzki taflowe, płytki ceramiczne, stolarka, okucia czy piece kaflowe – te oryginalne elementy wyposażenia wnętrz, często dzisiaj już niespotykane, można obejrzeć na praskiej wystawie.
Posadzki taflowe, płytki ceramiczne, stolarka, okucia czy piece kaflowe – te oryginalne elementy wyposażenia wnętrz, często dzisiaj już niespotykane, można obejrzeć na praskiej wystawie.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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