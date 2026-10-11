Jest powrotem do źródła, które ostatnio tak bardzo zatruć nam próbowali filmowcy, a to Nolan nieszczęsną reinterpretacją „Odysei”, a to nieco wcześniej Uberto Pasolini „Powrotem Odyseusza”. Od razu polubiłem tę opowieść, bo Lisowski wędruje po starożytnym greckim świecie, tak jak i ja wędrowałem po Krecie. Za przewodnika mając przede wszystkim dzieła autorów antycznych, ale podczytując też poetów i wędrowców o tysiąclecia późniejszych.

Takie publikacje nie poddają się prostej recenzji, to mozaiki wrażeń, wierszy, aforyzmów: własnych i pożyczonych.