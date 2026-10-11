Mikołaj Potocki, hetman klęski

Niestety, hetman nie stanął na wysokości zadania, które stawiała przed nim historia. I choć odnosił czasem zwycięstwa, to za jego porażki zapłaciły Korona i Litwa.

Potocki był następcą jednego z największych wodzów w XVII w., Stanisława Koniecpolskiego. Urodzony w 1593 r. miał ogromne doświadczenie, które jednak nie przełożyło się na zwycięskie kampanie. W 1611 r. brał udział w walkach pod Smoleńskiem, gdzie być może dowodził, jako nastolatek, chorągwią husarską, a w 1620 r., po klęsce pod Mohylowem, dostał się do niewoli, z której wykupiła go żona. W 1624 r. brał udział u boku hetmana Koniecpolskiego w walkach z Tatarami, a rok później w ekspedycji przeciwko kozakom nad Jeziorem Kurukowskim.