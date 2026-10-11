Cupra Terramar 1.5 E-Hybrid Phev 204 Km

To właśnie tam w 2018 r. oficjalnie zainaugurowano i zaprezentowano światu markę Cupra. Po Terramarze z daleka można poznać, że to model z hiszpańskim rodowodem, który chce budzić więcej emocji niż większość podobnych do siebie rodzinnych SUV-ów średniej wielkości. Drapieżna sylwetka, charakterystyczne przetłoczenia na masce, stylistyka „nosa rekina”, duże wloty powietrza w przednim zderzaku, trójkątny układ diod LED wkomponowany w klosze przednich reflektorów oraz miedziane 20-calowe felgi, to cechy rozpoznawcze najnowszych modeli Cupry.