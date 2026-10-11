Ecovacs Ultramarine P1

Dokładne czyszczenie zarówno dna basenu, jak i jego ścianek, cicha praca, precyzyjny system nawigacyjny, możliwość kontroli za pomocą aplikacji i ustawiania harmonogramów pracy – to największe zalety bezprzewodowego robota do czyszczenia basenów firmy Ecovacs.

Nasz świat zaczyna wyprzedzać wizję twórców popularnego serialu pt. „Jetsonowie” (którego akcja rozgrywa się w roku 2062). Autonomiczne roboty odkurzające – działające niczym AutoVac – już dawno wjechały pod strzechy.