Pychotka s. Anastazji

Siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, która zakończyła ziemską służbę 4 października tego roku, była praktykiem – gotowała najpierw w domu rodzinnym, potem w ośrodku dla niepełnosprawnych, a później dla zakonników i księży. Jej pierwsza książka, „103 ciasta Siostry Anastazji”, otworzyła nam wrota do tajemniczej kuchni klasztornej. A historia tejże jest bardzo bogata i wielowiekowa. Pierwsi benedyktyni w Tyńcu i na Świętym Krzyżu stawiali fundamenty tradycyjnej kuchni zakonnej, którą do dziś mamy w Polsce.