Zapach i medycyna

Wychodząc ze swego pokoju, zauważył mężczyznę, który właśnie zamykał drzwi pokoju obok. Jednak ów pan nie skierował się ani do windy, ani do schodów, tylko przyczaił się pod drzwiami, jakby na coś czekał.

Po chwili wszedł gwałtownie do swego pokoju, lecz za chwilę z niego wyszedł. Czynność tę, ku zdumieniu Rubinsteina, powtórzył jeszcze kilka razy.

– Po co pan to robi? – zapytał zaciekawiony pianista.

– Sprawdzam, czy w pokoju czuć starczy odór – odpowiedział mężczyzna.