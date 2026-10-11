Diabeł zawsze wchodzi przez kieszeń

4 października 2009 r., w dniu wspomnienia liturgicznego św. Franciszka z Asyżu, utworzył wokół swego bloga ugrupowanie polityczne Ruch Pięciu Gwiazd, które zaproponowało Włochom wiele radykalnych posunięć ekologicznych, aktywizm u podstaw, a przede wszystkim realizację programu moralno-społecznego św. Franciszka. Dziewięć lat później Ruch otrzymał jedną trzecią głosów w wyborach parlamentarnych i sięgnął po władzę. Premierem został kandydat Ruchu Giuseppe Conte. Rządził, fatalnie, przez dwa i pół roku.