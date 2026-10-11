Perpetuum mortale

Tysiące ludzi tracą pracę m.in. w Marburgu, Idar-Oberstein i Tybindze. Popyt na „dawki przypominające” (kto jeszcze pamięta, które z kolei?) na (medialnego) wirusa tysiąclecia szoruje po dnie i trzeba zwijać interes. Zaraz po ustaniu (Putinem? decyzją administracyjną?) pandemii słychać było przebąkiwania, że technologia mRNA zdała egzamin, uratowała ludzkość przed pewną, acz nieweryfikowalną, zagładą, i mRNA jest (znowu jak Putin) dobra na wszystko.