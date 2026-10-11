Szabla ciężka, a krucha

Poseł Dworczyk zaprezentował projekt ustawy, przygotowanej w klubie Rozwój Plus, dotyczącej programu szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów. Miałyby one trwać aż 58 dni, z czego 30 przypadałoby na „intensywny kurs obronny przygotowany przez Akademię Sztuki Wojennej”, a pozostałe na „przeszkolenie wojskowe, podobne do tego obecnie prowadzonego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Minister Kosiniak- -Kamysz, zamiast ucieszyć się z animuszu sejmowego kolegi, ofuknął go i zachęcił do udziału w już organizowanych ćwiczeniach programu „wGotowości”. Składa się on z czterech jednodniowych modułów, z których podczas rejestracji na stronie można wybrać jeden lub kilka.