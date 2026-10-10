Gdzie my jesteśmy?

Z INNEJ PERSPEKTYWY Chyba jednak sporo ludzi w Polsce stuka się w głowę i zadaje sobie pytanie: Czy to wszystko jest normalne?
Czy normalne jest, by marszałek Sejmu, a więc druga osoba w państwie, opowiadał na wiecu z ogromnym przejęciem, jak i gdzie defekował, używając do tego bardziej dosadnych określeń? Czy normalne jest, by człowiek kulturalny krępował się, cytując przedstawicieli władzy? O wybitnych artystach słowa, którzy używają tych i jeszcze dosadniejszych określeń, już lepiej nie mówić.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
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