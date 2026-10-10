Gdzie my jesteśmy?

Czy normalne jest, by marszałek Sejmu, a więc druga osoba w państwie, opowiadał na wiecu z ogromnym przejęciem, jak i gdzie defekował, używając do tego bardziej dosadnych określeń? Czy normalne jest, by człowiek kulturalny krępował się, cytując przedstawicieli władzy? O wybitnych artystach słowa, którzy używają tych i jeszcze dosadniejszych określeń, już lepiej nie mówić.