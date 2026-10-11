Groźba zamachu na Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Pilna narada służb

Informację o planowanym zamachu przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"W związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie" – czytamy na jego koncie na platformie X.

Jak dodał Dobrzyński, o godzinie 11.00 w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęło się spotkanie funkcjonariuszy ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji i Służby Ochrony Państwa w tej sprawie.

Rosyjskie zagrożenie

– Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku – powiedział pod koniec września Radosław Sikorski. Szef MSZ wskazał na możliwość rosyjskiej prowokacji, która miałaby dać Władimirowi Putinowi pretekst do mobilizacji.

Sikorski mówił o możliwych działaniach Rosji podczas spotkania w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku. Minister nie sprecyzował, czego dotyczą te informacje. Wskazał jednak na możliwość przeprowadzenia przez Rosję operacji pod fałszywą flagą.

Polityk ocenił, że obecna strategia Moskwy polega m.in. na próbie odcięcia Ukrainy od dostaw z Zachodu. Z tym wiązał rosyjskie uderzenia w pobliżu przejść granicznych z Polską.

Według szefa MSZ Rosja, mimo problemów gospodarczych i kurczących się rezerw, może prowadzić wojnę jeszcze przez rok lub dwa, "chyba że Ukraina zniszczy ponad połowę mocy przerobowych rafinerii".

Tego samego dnia Donald Tusk mówił o zagrożeniu ze strony Rosji podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa. Premier uspokajał, że obecnie nie ma przesłanek wskazujących na pełnoskalowy atak na Polskę

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