"Resortowe dziecko i obrzydliwy typ". Cejrowski poszedł do Wojewódzkiego

Po zamknięciu projektu "Wojewódzki Kędzierski", Kuba Wojewódzki powraca do Onetu z autorskim podcastem "WojewódzkiWojewódzki". Podcast zadebiutuje w poniedziałek o godz. 20.00, a pierwszym gościem Wojewódzkiego będzie Wojciech Cejrowski.

Wojciech Cerowski w nowym podcaście Kuby Wojewódzkiego. Mocna zapowiedź

"Pogadamy o tym:

– czy Grzegorz Braun kradnie mu show? I co zachwyciło WC w jego głośnej akcji z gaśnicą?

– dlaczego Jarosław Kaczyński to zwykły oszust?

– czy Jacek Kurski to skuteczny menedżer czy tępy propagandzista?

– czy nienawiścią można ewangelizować?

– kogo według WC należałoby deportować w pierwszej kolejności: Ukraińców czy homoseksualistów?

– czy mroczna przeszłość Karola Nawrockiego może być jego atutem?

Na koniec: pływanie w unijnym szambie i inne takie 💩 tematy. Zaczynamy bez rozgrzewki" – czytamy w zapowiedzi pierwszego odcinka.

instagram

W mediach społecznościowych pojawił się również materiał wideo, w którym można usłyszeć powycinane fragmenty rozmowy. Słyszymy w nim mocną wymianę zdań między prowadzącym a jego gościem, dotyczącą m.in. ojca Kuby Wojewódzkiego.

– Uważasz mnie za lewackiego insekta? – pyta prowadzący.

– Resortowe dziecko i obrzydliwy typ. Wychowanie przez takiego ojca bądź brak wychowania przez takiego ojca, który zajmował się zabijaniem ludzi... – słyszymy ze strony Wojciecha Cejrowskiego.

– Poczekaj, nie dopisuj mojemu staremu cech zbrodniczych – przerywa Wojewódzki.

– Czy ja jestem przedstawicielem establishmentu i salonu? – słyszymy w kolejnym pytaniu, a z ust podróżnika i publicysty pada krótkie "tak". – I to tego złego, najgorszego, czerwonego, obrzydliwego, tęczowego. Tak – dodaje Cejrowski.

– Nie uważasz, że my jesteśmy ludźmi, którzy ciągle... – zaczyna dziennikarz. – Nie ma "my". Między nami jest tak drastyczny rów... – przerywa mu Cejrowski.

Z filmiku wynika również, że rozmowa dotyczyła Grzegorza Brauna i słynnego zgaszenia przez polityka przy użyciu gaśnicy menory chanukowej w Sejmie. Pojawia się również wątek LGBT i Unii Europejskiej.

"Po tej rozmowie wiem jedno. Wolę przez siedem pokoleń być resortowym dzieckiem niż przez jedno, Takim Rzymskim Katolikiem" – podsumował rozmowę w swoich mediach społecznościowych gwiazdor TVN-u.

Pierwszy odcinek podcastu "WojewódzkiWojewódzki" zadebiutuje 12 października o godz. 20 na platformach Onet, Onet Audio i YouTube. Kolejne odcinki będą publikowane w każdy poniedziałek o tej samej porze.