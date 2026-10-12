"Zupełnie absurdalna". Mentzen krytykuje nowelizację

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za przyjęciem zmian głosowało 400 posłów, 29 było przeciwko, a tylko czterech wstrzymało się od głosu.

Tzw. ustawa antyalkoholowa powstała na kanwie projektów Lewicy oraz Polski 2050, choć ostatecznie sejmowa Komisja Zdrowia zdecydowała, że bazą do dalszych prac legislacyjnych będzie projekt Lewicy.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie nocnej prohibicji w całej Polsce w godz. 22:00-6:00, przy czym z zakazu sprzedaży alkoholu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Nowelizacja przewiduje również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Zabronione zatem będą promocje typu "12 w cenie 6". Za złamanie tego zakazu będzie grozić grzywna od 30 tys. do nawet 1 mln zł lub kara ograniczenia wolności.

Mentzen: Nowa ustawa zakazuje blogów i kanałów z recenzjami piwa

Do nowej regulacji odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych współlider Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Ta ustawa antyalkoholowa jest zupełnie absurdalna" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja na portalu X. "Zakazuje, nawet w pubach, kufli, podkładek, lodówek z logo producenta piwa" – dodał.

"Zakazuje parasolek w ogródkach z logo, zakazuje prowadzenia profilów na FB czy IG, zakazuje informowania o wprowadzeniu nowego piwa, zakazuje nawet namiotów z logo na festiwalu piwnym" – czytamy we wpisie posła.

Mentzen zwrócił uwagę, że ustawa "zakazuje blogów czy kanałów na YT z recenzjami piwa". "Ustawa całkowicie likwiduje możliwość rozwoju polskich browarów kraftowych" – podkreślił.

Polityk zwrócił uwagę, że "mają zostać tylko wielkie zagraniczne koncerny". "W czyim to jest interesie?" – zapytał.

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