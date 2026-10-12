Stanowski zaczepia polityka. "Będzie na żyletki"

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa wygrał w niedzielę (11 października) Łukasz Gibała, który zdobył 62 proc. głosów i pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, którą poparło 38 proc. głosujących.

Wcześniejsze wybory były konsekwencją odwołania w referendum w maju br. dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z KO. Gibała, który startował jako kandydat niezależny, pokonał Piątkowską, mimo poparcia dla niej ze strony ugrupowań koalicji rządzącej.

Stanowski komentuje wybory w Krakowie. Uderzył w Giertycha

Wynik wyborów skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. Twórca Kanału Zero przypomniał słowa posła KO Romana Giertycha.

"Roman Giertych o wyborach w Krakowie: "będzie na żyletki". Rzeczywistość: rekordowy wynik przeciwnika" – napisał na platformie X Stanowski.

Przywołał przy tym wpis Romana Giertycha, który polityk napisał po wynikach z 180 na 454 komisji wyborczych po pierwszej turze wyborów. Łukasz Gibała miał wówczas 36,6 proc. głosów., Monika Piątkowska – 29.2 proc a Michał Drewnicki – 18,7 proc.

"Wygląda na to, że Monika Piątkowska przeskoczy 30%. Sondaże po raz kolejny się skompromitowały. Kandydat PiS spadnie nieco ponad 15%, co przy braku kandydata Konfederacji oznacza totalną klęskę. Za dwa tygodnie będzie na żyletki" – ocenił 27 września poseł.

Giertych opublikował również wpis po ogłoszeniu oficjalnych wyników drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa.

"Były członek partii Janusza Palikota i PO został prezydentem Krakowa, a PiS cały w skowronkach. Wasz kandydat pisowcy dostał kilkanaście procent i odpadł w I turze. Z czego się tak cieszycie?" – dopytywał polityków PiS, którzy nie kryli satysfakcji z przegranej kandydatki Koalicji Obywatelskiej.

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