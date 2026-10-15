Moody's – dziękuję!

Tak jak w przypadku Polski, która począwszy od 2015 r., czyli od ponad 10 lat, od ponad dekady, znajduje się pod rządami ludzi, którzy za nic mają stan jej finansów publicznych i dla utrzymania się przy władzy (jak obecnie Platforma/Koalicja Tuska, a wcześniej PiS Kaczyńskiego i Morawieckiego) albo jej zdobycia (jak obecnie PiS Kaczyńskiego i Rozwój Plus Morawieckiego, a wcześniej Platforma Tuska) – gotowi są puścić Polskę, czyli wszystkich Polaków, a przede wszystkim jej podatników, z torbami.