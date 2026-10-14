Kolejny nabytek nowej telewizji. Była twarzą TV Republika

Do redakcji Newsmax Polska dołączyła Jolanta Pawlak, która wcześniej była związana m.in. z Biznes24 i Republiką. Informację potwierdził w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Wojciech Surmacz, producent wykonawczy stacji. Nowa prezenterka zdążyła już pojawić się na antenie, prowadząc wtorkowe wydanie programu "Dziennik".

Jolanta Pawlak przechodzi do Newsmax Polska. Była twarzą TV Republika

Przez ostatnie dwa lata Pawlak pracowała w Biznes24, gdzie prowadziła popołudniowe pasma. Wcześniej była związana z Republiką, w której prezentowała serwisy ekonomiczne. Ma również doświadczenie zdobyte w redakcji "Panoramy" TVP2.

Jej dołączenie do Newsmax Polska odbywa się w czasie zmian kadrowych w stacji. Pod koniec sierpnia stacja rozstała się z Jackiem Cholewińskim i Agnieszką Piechurską. Oboje prowadzili m.in. program "Dziennik". Cholewiński wrócił już do Biznes24, z którym był wcześniej związany.

Kolejni dziennikarze przechodzą do Newsmax

W ostatnim czasie zespół Newsmax Polska powiększył się także o osoby związane wcześniej z Republiką. Do redakcji dołączyli byli prezenterzy związani z mediami Tomasza Sakiewicza: Maciej Strug i Michał Trześniewski. Funkcję wydawcy objął natomiast Franciszek Beszłej, który wcześniej pracował na tym stanowisku w TVP World.

Pierwszym pracownikiem technicznym, który przeszedł z Telewizji Republika do zespołu Wojciecha Surmacza, był Dominik Próba. Dołączył do stacji kilka miesięcy temu.

Stacja przechodzi nie tylko zmiany personalne. Od początku października na antenie Newsmax Polska można oglądać nowy program publicystyczny "Niedzielny front". Gospodarzem formatu został Adrian Kowarzyk, wcześniej związany m.in. z Radiem Wnet i Polską Agencją Prasową.