Dziel i rządź: "Męska" prawica i "żeńska" lewica
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Opinie
  • Magdalena Ziętek-WielomskaAutor:Magdalena Ziętek-Wielomska

Dziel i rządź: "Męska" prawica i "żeńska" lewica

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Uczestniczka protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. Rzym 25.11. 2023
Uczestniczka protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. Rzym 25.11. 2023 Źródło: PAP/EPA / MASSIMO PERCOSSI
Od jakiegoś czasu coraz wyraźniej widać pogłębiającą się polityczną i ideologiczną polaryzację społeczeństw Zachodu, na – coraz bardziej – skrajną prawicę i skrajną lewicę. Partie centrowe tracą na znaczeniu, a wraz z nimi bardziej wyważone podejście do spraw politycznych i ideowych.

Ten pogłębiający się podział charakteryzuje się jednocześnie tym, że coraz więcej kobiet głosuje na lewicę, a mężczyzn na prawicę. Związane jest to z tym, że rzeczywiście prawica ideowo staje się coraz bardziej „męska”, a lewica – „żeńska”.

Zacznijmy od lewicy. Lewica w sposób oczywisty zakwestionowała cały dotychczasowy porządek polityczny, który funkcjonował na Zachodzie, związany mocno i z chrześcijaństwem, i z patriarchalizmem. Ta ostatnia kwestia budzi w Polsce sporo emocji, gdyż uważa się, że u nas patriarchalizmu nie było, co po części, jeśli się porówna Polskę z krajami zachodnimi, rzeczywiście jest prawdą. Niemniej jednak nie jest tak, że go w ogóle nie było, bo zasadniczo przez ostatnie wieki patriarchalizm dominował wszędzie na świecie, od Chin po państwa Ameryki Łacińskiej. Naczelnym postulatem lewicy jest prawo każdego człowieka do decydowania o sobie. Skierowane jest ono przeciwko tradycyjnym koncepcjom, zgodnie z którymi zasadniczo ludzie o sobie nie decydują, tylko podlegają czyjejś władzy.

Źródło: DoRzeczy.pl
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