Zaskakujące słowa Marine Le Pen: Islam jest zgodny z Republiką

– Błąd popełniają muzułmańscy Francuzi, którzy rozważają wyjazd, jeśli zostanę wybrana na prezydenta: to ich kraj, są Francuzami. My nie jesteśmy tacy jak LFI: my szanujemy wszystkich Francuzów – zapowiedziała Marine Le Pen.

– Tak, islam jest zgodny z Republiką, powiedziałem to dziesięć razy. Z drugiej strony, ci, którzy próbują narzucić szariat we Francji, znajdą mnie na swojej drodze. Muzułmanie zaś nie mają żadnego powodu do niepokoju – stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami.

Polityk zapowiedziała, że jeżeli wygra wybory zorganizuje referendum w sprawie projektu ustawy o walce z ideologiami totalitarnymi. – Uważam, że chusta [islamskie zakrycie typu hidżab – red.] w rzeczywistości jest częścią tej ideologii totalitarnej. Wprowadzę to w sposób stopniowy: najpierw na uniwersytetach, w federacjach sportowych oraz w budynkach publicznych – mówiła.

Le Pen podkreśliła, że Francja znajduje się w "katastrofalnej sytuacji" która wymaga maksymalnego ograniczenia imigracji. – Prawo do azylu zostało całkowicie wypaczone w stosunku do jego pierwotnego celu. Grupowanie rodzinne – nie jesteśmy już w stanie znieść tego ciężaru – ocenia.

Le Pen wygra wybory prezydenckie we Francji?

Z sondażu przeprowadzonego dla stacji radiowej RTL w dniach 22-24 września na próbie blisko 2000 osób wynika, że gdyby Marine Le Pen zmierzyła się w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji z Jeanem-Lucem Mélenchonem, kandydatem skrajnie lewicowej partii France Insoumise, otrzymałaby 69 proc. głosów, a jej kontrkandydat Mélenchon uzyskałby poparcie 31 proc. Francuzów.

Z kolei gdyby Marine Le Pen zmierzyła się w drugiej turze wyborów prezydenckich z Edouardem Philippe’em, kandydatem centroprawicowej partii Horizons, otrzymałaby 57 proc. głosów, zaś Philippe – 43 proc.

W obu wariantach przewaga Marine Le Pen jest większa, niż w poprzednich podobnych sondażach.

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