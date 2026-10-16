Cenckiewicz ostro reaguje na wpis BBN. "To są tradycje sowiecko-stalinowskie!"

15 października obchodzone było Święto Wojsk Radiotechnicznych. Z tej okazji Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało w mediach społecznościowych wpis przypominający historię formacji i podkreślający znaczenie jej współczesnych zadań. "15 października obchodzimy Święto Wojsk Radiotechnicznych. Data upamiętnia utworzenie pierwszej polskiej jednostki obserwacyjno-meldunkowej, z której wywodzą się dzisiejsze Wojska Radiotechniczne" – przekazało BBN.

W dalszej części komunikatu zwrócono uwagę na rolę formacji w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. "Zadania tej formacji mają szczególne znaczenie w obecnym środowisku bezpieczeństwa. Wykrywanie i śledzenie obiektów w przestrzeni powietrznej umożliwiają właściwą ocenę zagrożeń i stanowią jeden z podstawowych elementów systemu obrony powietrznej państwa" – podkreślono.

Żołnierzom i pracownikom Wojsk Radiotechnicznych podziękowano za służbę, życząc im satysfakcji z realizowanych zadań oraz nieustającej czujności.

Cenckiewicz: Na głowę koledzy upadliście?

Krytycznie do odwoływania się do początków formacji odniósł się Sławomir Cenckiewicz, historyk i były szef BBN. W swoim wpisie na platformie X zakwestionował zasadność kultywowania tradycji jednostek tworzonych w okresie stalinowskim. "Ludzie! Przecież to są tradycje sowiecko-stalinowskie LWP! Na głowę koledzy upadliście, sowieckich dowódców przebranych za LWP kultywujecie?" – napisał.

Następnie przytoczył fragment opracowania dotyczącego początków służby obserwacyjno-meldunkowej. "Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie główny ciężar tej służby ponosiły wojska radzieckie" – zacytował Cenckiewicz.

Skąd wzięło się Święto Wojsk Radiotechnicznych?

Święto Wojsk Radiotechnicznych zostało ustanowione zarządzeniem ministra obrony narodowej z 6 stycznia 2005 roku. Data nawiązuje do wydarzeń z 1950 roku, kiedy 49. samodzielny batalion obserwacyjno-meldunkowy osiągnął gotowość bojową.

Była to jedna z jednostek tworzących system obserwacji przestrzeni powietrznej powojennej Polski. Początkowo wykrywanie obiektów opierało się przede wszystkim na posterunkach obserwacji wzrokowej, a dopiero później rozwijano system radiolokacyjny. Jednostki te powstawały w realiach Polski podporządkowanej politycznie i militarnie Związkowi Sowieckiemu.

Dzisiejsze Wojska Radiotechniczne pełnią istotną funkcję w systemie obrony powietrznej Polski. Do ich podstawowych zadań należy wykrywanie, rozpoznawanie i śledzenie obiektów poruszających się w przestrzeni powietrznej. Informacje pozyskiwane przez stacje radiolokacyjne są wykorzystywane m.in. do oceny potencjalnych zagrożeń i podejmowania decyzji dotyczących obrony powietrznej.

Formacja współpracuje również z systemami NATO.

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