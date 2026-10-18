Lek na całe zło?

W RZECZY SAMEJ Charakterystyczną cechą polskiej debaty na temat stałych baz amerykańskich w Polsce jest jej… brak.
Nie przesadzam. Zdecydowana większość polskich polityków, zarówno tych z opozycji, jak i tych rządzących, uznaje korzyść wynikającą ze stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce za coś oczywistego. Dlatego spór nie dotyczy tego, czy i na jakich warunkach Amerykanie mieliby w Polsce stacjonować, a jedynie kiedy się to stanie. Kto ów konsensus podważa, naraża się natychmiast na atak. Od ogółu przedstawicieli elit politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawicowych, usłyszy, że kto powątpiewa w sens budowy „Fortu Trump”, ten jest agentem Putina i działa na rzecz Rosji. Tymczasem pytania są zasadne.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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