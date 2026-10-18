Listy do redakcji (43)

Przemoc nieletnich

Szanowna Redakcjo! Chciałam się podzielić kilkoma spostrzeżeniami w związku z atakami nastolatków w szkołach w zeszłym tygodniu.

Na portalu wp.pl ekspert od spraw terroryzmu, Kacper Rękawek, zauważył, że przeżywamy obecnie to, co Zachód 20 lat temu. Co się zmieniło w ostatnich 20 latach w Polsce? Przeciwko czemu protestowano?

Rok temu wprowadzono edukację zdrowotną. Półtora roku temu zakazano prac domowych. Od trzech lat trwa walka z religią w szkole. Od ok. 15 lat (dane z obserwacji własnych i cudzych) zwiększyła się liczba dzieci z orzeczeniami w szkole i z zaburzeniami psychicznymi. Czterystu psychiatrów jeszcze 20 lat temu pokrywało zapotrzebowanie wśród dwukrotnie większej liczby dzieci.