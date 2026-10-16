Komu (i jak) bije dzwon?

Parafianie go bronią, a PiS chce zmiany przepisów”, tak „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto” opisuje spór wokół dzwonu w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Oto dwóch mieszkańców Gdyni złożyło skargę do urzędu miasta na, ich zdaniem, zbyt głośny dzwon kościoła w centrum. I cała sprawa wałkowana jest przez trójmiejskie media. Jak pisze „Wyborcza”, pretensje dotyczą natężenia dźwięku, czasu bicia dzwonów oraz pory, w której dzwony są uruchamiane. Przedstawiciel urzędu informuje, że urzędnicy zebrali część materiału dowodowego i przeprowadzili pomiary hałasu.