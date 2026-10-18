Przykrywka Ostateczna

Ale tak jest w świecie materialnym, który podlega prawom fizyki. Możliwe, że w świecie polityki, rządzącej się swoimi prawami, jest inaczej i można przeciągać, napinać, podgrzewać czy, inaczej mówiąc, eskalować w nieskończoność.

Tak przynajmniej uważa Donald Tusk i tak się zachowuje.