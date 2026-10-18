Przykrywka Ostateczna
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Przykrywka Ostateczna

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Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Paweł Supernak
PŁYWANIE W KISIELU Doświadczenie uczy, że coraz bardziej napinana struna w którymś momencie pęka.

Ale tak jest w świecie materialnym, który podlega prawom fizyki. Możliwe, że w świecie polityki, rządzącej się swoimi prawami, jest inaczej i można przeciągać, napinać, podgrzewać czy, inaczej mówiąc, eskalować w nieskończoność.

Tak przynajmniej uważa Donald Tusk i tak się zachowuje.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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