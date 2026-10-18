Przykrywka Ostateczna

PŁYWANIE W KISIELU Doświadczenie uczy, że coraz bardziej napinana struna w którymś momencie pęka.
Ale tak jest w świecie materialnym, który podlega prawom fizyki. Możliwe, że w świecie polityki, rządzącej się swoimi prawami, jest inaczej i można przeciągać, napinać, podgrzewać czy, inaczej mówiąc, eskalować w nieskończoność.
Tak przynajmniej uważa Donald Tusk i tak się zachowuje.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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