Pokolenie Wokulskiego

#WARTO Konfrontacja wyidealizowanego obrazu ukochanej kobiety z prawdziwym jej obliczem, rozczarowanie światem, do którego aspirował, i dojmująca pustka prowadzą Wokulskiego (w wersji kinowej) do samobójstwa.
Prus, choć zostawia los Wokulskiego otwarty, to jednak klęska ideałów niespełnionego naukowca, powstańca, kupca i filantropa, zmierzch starego świata odchodzącego do historii jako karykatura rycerskiego narodu, rodzi dojmujące poczucie pesymizmu.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
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