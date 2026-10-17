Pokolenie Wokulskiego
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Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Pokolenie Wokulskiego

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Kadr z filmu "Lalka" reż. Maciej Kawalski
Kadr z filmu "Lalka" reż. Maciej Kawalski Źródło: YouTube / Kino Świat PL
#WARTO Konfrontacja wyidealizowanego obrazu ukochanej kobiety z prawdziwym jej obliczem, rozczarowanie światem, do którego aspirował, i dojmująca pustka prowadzą Wokulskiego (w wersji kinowej) do samobójstwa.

Prus, choć zostawia los Wokulskiego otwarty, to jednak klęska ideałów niespełnionego naukowca, powstańca, kupca i filantropa, zmierzch starego świata odchodzącego do historii jako karykatura rycerskiego narodu, rodzi dojmujące poczucie pesymizmu.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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