Pokolenie Wokulskiego

#WARTO Konfrontacja wyidealizowanego obrazu ukochanej kobiety z prawdziwym jej obliczem, rozczarowanie światem, do którego aspirował, i dojmująca pustka prowadzą Wokulskiego (w wersji kinowej) do samobójstwa.

Prus, choć zostawia los Wokulskiego otwarty, to jednak klęska ideałów niespełnionego naukowca, powstańca, kupca i filantropa, zmierzch starego świata odchodzącego do historii jako karykatura rycerskiego narodu, rodzi dojmujące poczucie pesymizmu.