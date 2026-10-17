Przytulmy Berka

To znaczy Rutkowskiego detektywa, więc właśnie. Stop. A tu się dowiaduję, że Michał Kołodziejczak ma jakieś poważne kłopoty z narkotykami, więc biorę i włączam telewizję i mnie aż wmurowało. Stop. Myślę sobie, o rany, poseł od Tuska Kołodziejczak z bossem narkotykowym, co tu się dzieje? Stop.