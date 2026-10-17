Przytulmy Berka

ĆWIERKOT Bo dawno Krzyśka nie widziałem, co nie? Stop.
To znaczy Rutkowskiego detektywa, więc właśnie. Stop. A tu się dowiaduję, że Michał Kołodziejczak ma jakieś poważne kłopoty z narkotykami, więc biorę i włączam telewizję i mnie aż wmurowało. Stop. Myślę sobie, o rany, poseł od Tuska Kołodziejczak z bossem narkotykowym, co tu się dzieje? Stop.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
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