Uśmiech awaryjnie lądował

Niedługo po zabiegu wsiadła na pokład samolotu lecącego do Mediolanu, gdzie miała odebrać ważną branżową nagrodę. Podczas lotu doszło do prawdziwej tragedii – po skosztowaniu czekolady nowe korony Mańko nagle odpadły. – Właśnie odpadły mi zęby w samolocie – zrelacjonowała szybko fryzjerka. Podeszła jednak do sprawy ze sporym jak na sytuację dystansem. – Lecę do Mediolanu na galę. Kreacja gotowa, humor dopisuje… i nagle moje tureckie korony postanawiają odłączyć się od wycieczki. Miałam odebrać nagrodę, a tu najpierw trzeba pozbierać własny uśmiech! Trochę śmieszne, trochę straszne – opowiadała obserwatorom. Zadeklarowała, że do momentu lekarskiej konsultacji zamierza spożywać wyłącznie miękkie posiłki.