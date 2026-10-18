Uśmiech awaryjnie lądował

GWIAZDOBZDUR Kącik humorystyczny. Popularna na Instagramie fryzjerka Marlena Mańko uległa modzie na „tureckie zęby”, czyli sztuczne nakładki w kolorze tzw. kiblowej bieli.
Niedługo po zabiegu wsiadła na pokład samolotu lecącego do Mediolanu, gdzie miała odebrać ważną branżową nagrodę. Podczas lotu doszło do prawdziwej tragedii – po skosztowaniu czekolady nowe korony Mańko nagle odpadły. – Właśnie odpadły mi zęby w samolocie – zrelacjonowała szybko fryzjerka. Podeszła jednak do sprawy ze sporym jak na sytuację dystansem. – Lecę do Mediolanu na galę. Kreacja gotowa, humor dopisuje… i nagle moje tureckie korony postanawiają odłączyć się od wycieczki. Miałam odebrać nagrodę, a tu najpierw trzeba pozbierać własny uśmiech! Trochę śmieszne, trochę straszne – opowiadała obserwatorom. Zadeklarowała, że do momentu lekarskiej konsultacji zamierza spożywać wyłącznie miękkie posiłki.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.