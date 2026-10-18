Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Niestety sytuacja jest, jaka jest i co pewien czas musimy znosić te wszystkie informacje, jakie się pojawiają w przestrzeni publicznej o tym, że teraz to już na pewno będziemy mieć przynajmniej obowiązkowe przeszkolenie, a docelowo dwa lata w kamaszach. Przecież my nawet nie wiedzieliśmy, co to są kamasze, a jak zgooglaliśmy, to się okazuje, że średnio to pasuje do baggy jeansów, nawet na nieco starszej młodzieży:/.

Nie podoba nam się w wojsku przede wszystkim to, iż kładziony jest w nim nacisk na sprawność fizyczną i tężyznę, a naszym zdaniem kultywowanie wyłącznie przymiotów ciała w celach korzystania z niego jak narzędzia jest uwłaczające.