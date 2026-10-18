Tomiszczcza grafomanki

PODSŁUCHANE Donald, a ty coś czytałeś tej całej Tokarczuk?
Donald, a ty coś czytałeś tej całej Tokarczuk?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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