Tomiszczcza grafomanki
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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Tomiszczcza grafomanki

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Pisarka Olga Tokarczuk
Pisarka Olga Tokarczuk Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk
PODSŁUCHANE Donald, a ty coś czytałeś tej całej Tokarczuk?

Donald, a ty coś czytałeś tej całej Tokarczuk?

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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