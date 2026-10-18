Tusk traci wajchę
Udostępnij2 Skomentuj
Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Tusk traci wajchę

Dodano: 
Studio TVN24
Studio TVN24 Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk
Kluczem do skuteczności propagandy jest ukrycie przed odbiorcą, że ma do czynienia z propagandą. Otwarta agitacja przekonuje tylko przekonanych – prawdziwy efekt osiąga się, manipulując kontekstem.

Nadzieje postępowo-liberalnych salonów, że ich amerykańskim sojusznikom uda się jakoś przeszkodzić sfinalizowaniu zakupu koncernu Warner Discovery przez Paramount Skydance, zawiodły. Od początku zresztą oparte były na „chciejstwie”, każdy, kto śledził wydarzenia, rozumiał, że Kalifornia i inne stany, które wystąpiły do amerykańskiego sądu o wstrzymanie transakcji, nie zrobiły tego, żeby ratować liberalne tuby propagandowe przed przejęciem przez konserwatystów, ale po to, by od nowych właścicieli wytargować jak najwięcej dla zlokalizowanych w nich podmiotów, ważnych dla gospodarki tych stanów. Paramount, zgodnie z oczekiwaniem, uznał, że bardziej opłaca mu się udzielić pewnych przywilejów kalifornijskim studiom filmowym i gildiom ich pracowników niż ponosić koszty obstrukcji, i w ten sposób, wraz z zawartą ugodą, ostatnie przeszkody zniknęły.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także