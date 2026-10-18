Nowak: Żeby uratować polską szkołę, trzeba zmienić ten rząd

Ryszard Gromadzki: Czy wprowadzenie cenzury w Internecie jest właściwą reakcją na falę brutalnej przemocy, która w ostatnich dniach dotknęła polskie szkoły? Gdzie szukać przyczyn tragedii, które rozegrały się w dwóch szkołach na Mazowszu?

Barbara Nowak: Cenzura nie jest żadnym rozwiązaniem na brak odpowiedniego wychowania, wartości i tego wszystkiego, co naprawdę powoduje problemy u młodych ludzi. Oczywiście tych przyczyn jest wiele. Ale chciałabym zwrócić uwagę, że seria dramatycznych wydarzeń, która w ostatnim czasie rozegrała się w naszych szkołach, na Zachodzie jest codziennością. Tam dzieje się tak od dawna. Myślę, że można szukać wspólnej genezy tych wydarzeń. Zdecydowanie upatruję jej w tym, jak prowadzona jest polska szkoła, sposobie, w jaki traktowani są uczniowie i cała społeczność szkolna. Symptomy pogarszania się sytuacji w polskiej szkole były widoczne od dawna. Narzekania, że nauczyciel przestaje być autorytetem, że system wychowawczy się chwieje, były słyszalne od dawna.