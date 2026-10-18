Świętość w lukrze

Czesław Ryszka to autor, dla którego opisywanie rozmaitych dróg do świętości wydaje się chlebem powszednim, a nawet pisarską rutyną. Ma on już na swoim koncie takie pozycje jak „Andrzej Bobola. Orędownik Polski. Życie, męczeństwo, świętość”, „Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka św. Maksymiliana M. Kolbego”, „Prymas Wyszyński. Ojciec Ojczyzny”, „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci”, „Jan Paweł II Wielki”, „Przeor Kordecki” „Upragniona świętość. Błogosławiona Janina Szymkowiak”, „Cuda Boże. Matka Boska i święci w naszych dziejach” – oraz tuziny nie mniej szlachetnych w tytule i zamiarze opracowań. Zagadnieniem świętości zajmuje się więc autor metodycznie i nie od dziś. Sam opisuje siebie jako „strażnika polskich dziejów i wartości chrześcijańskich”.
Proste zadanie
Choć znakomita polska pisarka, Zofia Kossak, nie została jeszcze wyniesiona na ołtarze, to także jej losy postanowił wziąć na warsztat ten płodny i pracowity autor. Zagadkę swojego wyboru wyjaśnia on czytelnikom klarownie. „Moim zdaniem pisarka, jako artystka, matka, patriotka, chrześcijanka, wielka Polka, jest idealną kandydatką do wyniesienia na ołtarze.
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