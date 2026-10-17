"Donald Tusk kłamie". Poseł PiS uderza w rzecznika policji

W piątek policjanci interweniowali w biurze Adama Borowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej i jednego z organizatorów protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Według informacji przekazanych przez telewizję wPolsce24 na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. W trakcie interwencji doszło do uszkodzenia szyby, a jeden z mężczyzn przebywających w biurze został zatrzymany.

Do sytuacji odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. "Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem. Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Nawrockiego i Kaczyńskiego" – napisał szef rządu.

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, "zaatakowana policjantka trafiła do szpitala. Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie nóż".

Dziedziczak: To są sceny gorszące

Do sytuacji odniósł się w piątek na antenie Polsat News poseł PiS Jan Dziedziczak.

– Donald Tusk kłamie, no co mogę powiedzieć, nic odkrywczego. Donald Tusk mija się z prawdą to nic nie powiedzieć. (…) Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy policja jest używana do politycznej rywalizacji, kiedy policja wpada do lokalu działaczy opozycji, demoluje ten lokal – powiedział parlamentarzysta.

Dziedziczek podkreślił, iż jest przekonany, że MSWiA nie ujawni materiału wideo z kamery nasobnej policjantów. – Stawiam dolary przeciwko orzechom, że tak to się skończy – zadeklarował.

– To są sceny gorszące, pokazują nieuzasadnioną agresję policji, pokazują tak, jakby policjanci byli politycznie zadaniowani. Na szczęście nie wszyscy. Na szczęście to jest mniejszość. (…) Większość funkcjonariuszy zachowuje się bardzo pozytywnie. Chcę to podkreślić – policjanci "po prostu kłamią" – powiedział poseł PiS.

Ostre słowa padły również pod adresem przedstawiciela mundurowych. – Rzecznik policji kłamie. Ja nie wierzę mu w ogóle. Jest to upolityczniony funkcjonariusz – ocenił parlamentarzysta.

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