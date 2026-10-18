Spór o śmierć
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Spór o śmierć

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Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth
Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth Źródło: PAP/EPA / WILL OLIVER
Sekretarz obrony ogłosił, że były major armii USA zostanie rozstrzelany. Pete Hegseth chciał też, aby egzekucja była transmitowana na żywo. Zdaniem papieża Leona XIV i wielu prawników przekształcenie śmierci w publiczne widowisko byłoby niedopuszczalne. Podobnie uważa zdecydowana większość Amerykanów. Prezydent Donald Trump ogłosił więc, że nie będzie można oglądać, jak umiera Nidal Hasan.

Był 5 listopada 2009 r. Godzina 13. W Fort Hood, gigantycznej bazie wojskowej w Teksasie, mjr Nidal Malik Hasan, psychiatra w United States Army, nagle otworzył ogień do przypadkowych osób. Z okrzykiem: „Allah Akbar!” na ustach zdołał zamordować z zimną krwią 13 osób, w tym kobietę w ciąży (nienarodzone dziecko uznano oficjalnie za 14. ofiarę islamskiego zbrodniarza). Kolejne 32 osoby zostały wówczas ranne. Pod koniec sierpnia 2013 r., za tę motywowaną ideologią dżihadystyczną zbrodnię, został przez sąd wojskowy skazany na karę śmierci. Jej wykonanie zostało zaplanowane na 3 grudnia obecnego roku.

Pod wieloma względami ma to być egzekucja wyjątkowa. Po pierwsze, zarówno miejsce, jak i czas wykonania kary nie będą przypadkowe. Islamski zabójca ma zginąć w Forcie Hood, czyli miejscu, w którym dokonał swych zbrodni, dokładnie o godzinie 13. Po drugie, będzie to pierwsza od 1961 r. egzekucja w amerykańskiej armii. Wówczas szeregowy John Bennett został powieszony po skazaniu za gwałt i usiłowanie zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Austrii. Po trzecie, karę śmierci ma wykonać pluton egzekucyjny. A to zdarza się bardzo rzadko.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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