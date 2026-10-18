Cud rzeczniczki Trumpa
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Cud rzeczniczki Trumpa

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Rzecznik prasowa Białego Domu Katie Zacharia
Rzecznik prasowa Białego Domu Katie Zacharia Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO
GLOBALNE OCHŁODZENIE Katie Zacharia. Tak nazywa się nowa rzeczniczka Białego Domu.

Niewiele brakowało, a doświadczona prawniczka i popularna komentatorka konserwatywnych mediów nie tylko nie byłaby rzeczniczką prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle nie byłoby jej na świecie. Jej matka zrezygnowała bowiem z aborcji zaledwie... 20–30 minut przed umówionym zabiegiem.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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