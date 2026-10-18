Cud rzeczniczki Trumpa

Niewiele brakowało, a doświadczona prawniczka i popularna komentatorka konserwatywnych mediów nie tylko nie byłaby rzeczniczką prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle nie byłoby jej na świecie. Jej matka zrezygnowała bowiem z aborcji zaledwie... 20–30 minut przed umówionym zabiegiem.