Kto woli „doktora AI”?
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Opinie
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Kto woli „doktora AI”?

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Nowe technologie. Zdj. ilustracyjne
Nowe technologie. Zdj. ilustracyjne Źródło: Pexels
PROSTO ZYGZAKIEM Nie żeby wszyscy – co to, to nie – ale jednak niemała część polskich lekarzy swoją zachłanną pazernością doprowadziła do narastającej niechęci do całej polskiej kasty lekarskiej.

I to zapewne dlatego akurat w ich przypadku z wielkim zadowoleniem przyjmowane już są i nadal będą wszelkie informacje o tym, że mogliby zostać zastąpieni – i to nawet gdyby chodziło o zastąpienie ich przez AI, przez „sztuczną inteligencję”.

I właśnie w tym kontekście pojawia się ostatnio niemało bardzo ciekawych i wielce obiecujących informacji. Takich jak ta.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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