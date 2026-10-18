Kto woli „doktora AI”?

I to zapewne dlatego akurat w ich przypadku z wielkim zadowoleniem przyjmowane już są i nadal będą wszelkie informacje o tym, że mogliby zostać zastąpieni – i to nawet gdyby chodziło o zastąpienie ich przez AI, przez „sztuczną inteligencję”.

I właśnie w tym kontekście pojawia się ostatnio niemało bardzo ciekawych i wielce obiecujących informacji. Takich jak ta.