Kto woli „doktora AI”?

PROSTO ZYGZAKIEM Nie żeby wszyscy – co to, to nie – ale jednak niemała część polskich lekarzy swoją zachłanną pazernością doprowadziła do narastającej niechęci do całej polskiej kasty lekarskiej.
I to zapewne dlatego akurat w ich przypadku z wielkim zadowoleniem przyjmowane już są i nadal będą wszelkie informacje o tym, że mogliby zostać zastąpieni – i to nawet gdyby chodziło o zastąpienie ich przez AI, przez „sztuczną inteligencję”.
I właśnie w tym kontekście pojawia się ostatnio niemało bardzo ciekawych i wielce obiecujących informacji. Takich jak ta.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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