Podwykonawcy dla Kijowa

NOTATNIK MALKONTENTA W Hamburgu ruszył proces jednego z Ukraińców podejrzewanych o wysadzenie gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 r.
Jest właściwie pewne, że w jego trakcie pojawią się polskie wątki. Są one mocno obecne w najbardziej spójnej relacji z dziennikarskiego śledztwa, jaką Bojan Pancevski opublikował niemal dokładnie rok temu w „Wall Street Journal”. Ta relacja wydaje się spójna z ustaleniami niemieckich służb, a więc i z tym, co w trakcie procesu przedstawi prokuratura.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.