Podwykonawcy dla Kijowa

Jest właściwie pewne, że w jego trakcie pojawią się polskie wątki. Są one mocno obecne w najbardziej spójnej relacji z dziennikarskiego śledztwa, jaką Bojan Pancevski opublikował niemal dokładnie rok temu w „Wall Street Journal”. Ta relacja wydaje się spójna z ustaleniami niemieckich służb, a więc i z tym, co w trakcie procesu przedstawi prokuratura.