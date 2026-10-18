Jaecoo 7 Hybrid

Klasyczna hybryda chińskiej marki z zewnątrz mocno przypomina starszych braci.
I nie jest to zła wiadomość, bo wzornictwo – przywodzące na myśl tradycyjne off-roadowe modele Range Rovera czy Jeepa – wielu Polakom bardzo się spodobało. Mamy tu więc pudełkowaty kształt, surowe, geometryczne linie oraz ogromną atrapę chłodnicy z charakterystycznym żebrowaniem.
Kolejna zaleta testowanego wariantu to pełen napęd hybrydowy. To oznacza, że można się cieszyć niższym spalaniem niż w klasycznej wersji spalinowej bez potrzeby podłączania auta do gniazdka elektrycznego.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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