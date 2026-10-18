Kamera Reolink Trackmix Lte-C

Dwa obiektywy, bardzo dobra jakość obrazu 4K UHD, niezależność od sieci wi-fi i stałego zasilania, rozdzielczość 8 MP, wykrywanie osób, pojazdów oraz zwierząt, możliwość obrotu niemal o 360 stopni oraz klasa szczelności IP65 – to największe zalety zestawu kamery marki Reolink z panelem solarnym.
Testowany model (w wojskowym kamuflażu) można wykorzystać np. do pilnowania bezpieczeństwa na działce budowlanej, gdzie nie ma jeszcze prądu, a o szerokopasmowym Internecie można tylko pomarzyć. To też dobry sprzęt dla miłośników podglądania łosi, saren czy dzików na działce leśnej (lub na warszawskim Wilanowie).
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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