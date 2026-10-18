Kamera Reolink Trackmix Lte-C
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Kamera Reolink Trackmix Lte-C

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Kamera Reolink Trackmix Lte-C
Kamera Reolink Trackmix Lte-C Źródło: DoRzeczy / Materiały prasowe
Dwa obiektywy, bardzo dobra jakość obrazu 4K UHD, niezależność od sieci wi-fi i stałego zasilania, rozdzielczość 8 MP, wykrywanie osób, pojazdów oraz zwierząt, możliwość obrotu niemal o 360 stopni oraz klasa szczelności IP65 – to największe zalety zestawu kamery marki Reolink z panelem solarnym.

Testowany model (w wojskowym kamuflażu) można wykorzystać np. do pilnowania bezpieczeństwa na działce budowlanej, gdzie nie ma jeszcze prądu, a o szerokopasmowym Internecie można tylko pomarzyć. To też dobry sprzęt dla miłośników podglądania łosi, saren czy dzików na działce leśnej (lub na warszawskim Wilanowie).

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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