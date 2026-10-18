Kamera Reolink Trackmix Lte-C

Testowany model (w wojskowym kamuflażu) można wykorzystać np. do pilnowania bezpieczeństwa na działce budowlanej, gdzie nie ma jeszcze prądu, a o szerokopasmowym Internecie można tylko pomarzyć. To też dobry sprzęt dla miłośników podglądania łosi, saren czy dzików na działce leśnej (lub na warszawskim Wilanowie).