Jesienna odporność

SIOSTRY GOTUJĄ Kuchnia trzeciej pory roku jest ciepła, sycąca i pachnąca przyprawami.
Rezygnujemy z lekkich sałat i sałatek, a wybieramy ciepłe jarzynki, gotowane czy pieczone warzywa, a przede wszystkim kiszonki, bo są obowiązkowym elementem naszej jesienno- -zimowej diety. Będziemy je jeść do później wiosny. Jeszcze pod koniec lata udało nam się zrobić oprócz ogórków także kiszoną marchew i kilka słoików kiszonych buraków, które doskonale będą pasować jako dodatek do mięs.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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