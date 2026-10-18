Jesienna odporność

Rezygnujemy z lekkich sałat i sałatek, a wybieramy ciepłe jarzynki, gotowane czy pieczone warzywa, a przede wszystkim kiszonki, bo są obowiązkowym elementem naszej jesienno- -zimowej diety. Będziemy je jeść do później wiosny. Jeszcze pod koniec lata udało nam się zrobić oprócz ogórków także kiszoną marchew i kilka słoików kiszonych buraków, które doskonale będą pasować jako dodatek do mięs.