Jesienna odporność
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Opinie

Jesienna odporność

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Dynia, zdjęcie ilustracyjne
Dynia, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Steve Buissinne z Pixabay
SIOSTRY GOTUJĄ Kuchnia trzeciej pory roku jest ciepła, sycąca i pachnąca przyprawami.

Rezygnujemy z lekkich sałat i sałatek, a wybieramy ciepłe jarzynki, gotowane czy pieczone warzywa, a przede wszystkim kiszonki, bo są obowiązkowym elementem naszej jesienno- -zimowej diety. Będziemy je jeść do później wiosny. Jeszcze pod koniec lata udało nam się zrobić oprócz ogórków także kiszoną marchew i kilka słoików kiszonych buraków, które doskonale będą pasować jako dodatek do mięs.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Magdalena M. Krupa z d. Chruzik, Anna Popek z d. Chruzik
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